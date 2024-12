Demandas por aplicativo ultrapassam 80% de resolutividade em Diadema

As solicitações de serviços como tapa buraco, poda de árvore, troca de lâmpadas, denúncia de criadouros do mosquito da dengue ou descarte irregular de lixo estão entre as 90 categorias de zeladoria disponibilizadas pelo aplicativo Colab, em Diadema. Neste ano, a resolutividade chegou a 80,4%, ou seja, a cada 10 solicitações, oito são solucionadas pela Prefeitura.

Desde o início do uso da ferramenta digital em Diadema, em 2022, foram 23.846 demandas recebidas e, dessas, 18.882 resolvidas pela Administração. Além disso, 865 (3,6%) foram recusadas por não se enquadrarem nas categorias disponibilizadas. Nesse caso, o usuário é informado sobre a recusa e recebe orientação para dar seguimento em outros canais de atendimento.

Para a gerente de relacionamento entre áreas, Vanessa Gomes, a ferramenta aproxima cada vez mais os cidadãos da Prefeitura, rompendo barreiras da antiga burocracia pública. “Em Diadema, a participação da população tem sido fundamental. Com o aplicativo, observamos um significativo interesse em melhorar a cidade, o que também otimiza o tempo dos trabalhadores”, afirma.

A média mensal de solicitações, em 2022, foi de 436. Já no ano seguinte, passou para 911. Em 2024, até 18 de dezembro, foram 895 demandas. A ampliação da média mensal evidencia que a população tem buscado a tecnologia para solucionar as questões do dia-a-dia. Ao longo dos anos, os processos foram aperfeiçoados e a resolutividade aumentou, passando de 60,5%, no primeiro ano, para 76% em 2023, até chegar a 80,4% neste ano.

“Como coordenadora desses projetos nos últimos três anos, é gratificante ver a tecnologia impulsionar a eficiência, especialmente nos serviços de zeladoria, onde alcançamos uma taxa de resolução maior que 80% em 2024. Estamos no caminho certo, e o crescimento das demandas pelo Colab reforça nosso compromisso em ouvir a população e agir de forma estratégica para resolver os problemas da cidade”, ressalta Vanessa.

Atualmente, são 9.759 cidadãos cadastrados, mais de seis vezes o número de usuários cadastrados em 2022 (1.530). A equipe do Colab conta com a colaboração de mais de 100 profissionais em 76 áreas das secretarias para auxiliar na pronta resposta, atendimento e solução das demandas.

As solicitações podem ser feitas pelos telefones 156 e 0800 77 04 348 ou pela ferramenta digital