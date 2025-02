Demà Jovem abre inscrições para vagas de jovem aprendiz

A Demà Jovem está com inscrições abertas para preenchimento de 61 vagas para jovens aprendizes nos estados de São Paulo (44), Minas Gerais (6) e Distrito Federal (11). O programa, que promove educação e inclusão laboral, é uma iniciativa da Renapsi (Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração) e está presente nos 27 estados do país.

As oportunidades estão disponíveis para diversos setores da economia, com salários que podem chegar a R$ 1.518,00. A carga horária varia entre 4 e 6 horas diárias, conforme a função. As vagas podem ser preenchidas por jovens com idade entre 14 e 24 anos incompletos. Há oportunidades destinadas a jovens que estejam estudando ou terminaram os estudos.

Os interessados podem acessar as vagas no site da organização, onde precisam preencher o cadastro e conferir os critérios para cada oportunidade. Juan Moreno, CEO da Demà, explica que o programa promove inclusão produtiva, formação profissional e acesso ao mercado de trabalho para jovens em situação de vulnerabilidade.

“Temos cerca de 30 mil jovens aprendizes ativos em todo o país. O programa Demà Jovem abre um caminho de possibilidades para formação qualificada, geração de renda e impacto socioeconômico, não apenas para os jovens, mas também para suas famílias”, afirma.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 17 de fevereiro no site. Para participar, é preciso ter entre 14 e 24 anos incompletos (para PCDs, não há limite de idade) e estar matriculado e frequentando a escola regular ou já ter concluído o ensino médio.

Documentação obrigatória:

Carteira de trabalho

CPF e RG

Maiores de 18 anos : título de eleitor e, para homens, certificado de reservista

: título de eleitor e, para homens, certificado de reservista PIS (caso já tenha trabalhado com carteira assinada)

Vantagens de ser um Aprendiz