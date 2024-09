Delícias da primavera: conheça bolos produzidos com frutas típicas da estação 

Torta de abacaxi Com pedaços de abacaxi e coberta com uma calda de caramelo, a torta oferece uma combinação perfeita para a hora da sobremesa, principalmente se for servida com um sorvete. O sabor está disponível por R$ 28,00.

Bolo de MaracujáFeito com uma massa leve e a partir da própria fruta, o bolo é um convite para tomar um café a qualquer hora do dia. O sabor pode ser encontrado por R$ 24,00.

Bolo Caseiro no Pote de Morango com CremePara aproveitar os dias quentes da estação, nada melhor do que uma opção gelada, como o Bolo Caseiro no Pote de Morango com Creme, com pedaços da fruta para sentir e saborear. Disponível por R$ 13,00.

Bolo Crocante de Fubá com LaranjaA união do clássico bolo de fubá, acompanhado do sabor crítico da laranja e coberto por uma casquinha crocante compõem esta opção que é a cara da primavera. Disponível por R$ 25,00.

Bolo de CocoCom uma leveza a partir da maciez, o bolo de coco leva todo o sabor da fruta a partir das suas raspas. Está disponível por R$ 24,00.