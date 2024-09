Delegado do Deic é morto em tentativa de roubo na Lapa, em São Paulo

Um delegado da Polícia Civil de São Paulo morreu após sofrer uma tentativa de roubo no bairro da Lapa, na zona oeste da capital paulista, neste sábado (21).

Mauro Guimarães Soares, 59, caminhava na rua Caio Graco ao lado da mulher, quando foram abordados por um homem que desceu de uma moto. O delegado, que integrava o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), chegou a trocar tiros com o motoqueiro e acabou sendo baleado.

Veja:

Segundo a Polícia Militar, Soares foi socorrido pelo Samu para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu ao ferimento.

Ainda de acordo com a polícia, o criminoso, atingido por um dos disparos, foi preso.

A esposa do delegado, Ana Paula Soares, também policial, do DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania), não foi ferida.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, em nota, lamentou a morte do delegado.

“A secretaria presta solidariedade à família e amigos da vítima. O criminoso foi preso, e a perícia já está atuando no local. O caso foi registrado como latrocínio no 91º Distrito Policial (Ceasa) e segue sob investigação, com o apoio do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), para esclarecer todos os detalhes da ocorrência”, afirma a pasta.