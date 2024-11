Delegado de folga xinga policial militar em Fortaleza e é detido por desacato

Na noite de sexta-feira (15), um incidente envolvendo um delegado da Polícia Civil do Ceará gerou polêmica e repercussão nas redes sociais. O delegado, que estava de folga, foi detido por desacato a um policial militar em um restaurante no bairro Varjota, em Fortaleza. O evento foi registrado em vídeo, evidenciando o comportamento agressivo do delegado, que aparentava sinais de embriaguez. No vídeo, ele se dirige ao policial militar com xingamentos e afirma sua posição na polícia: “Sou delegado de polícia. Tu é quem?”. Em resposta, o policial militar destaca: “Você está de folga e bêbado”.

Após o ocorrido, o delegado foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, onde foi lavrado um termo circunstanciado antes de ser liberado. A Polícia Civil do Ceará declarou que o delegado enfrentará um processo disciplinar através da Assessoria de Apuração de Transgressões Disciplinares. Em nota, a instituição desaprovou qualquer desrespeito às forças de segurança pública e destacou que comportamentos isolados não representam os princípios da organização.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) também está investigando o caso no âmbito administrativo. O nome do delegado e seu local de atuação não foram divulgados.

Este episódio destaca a importância da conduta ética dos profissionais de segurança pública e ressalta a necessidade de manutenção do respeito entre as diferentes forças que compõem o sistema de segurança. Situações como essa podem prejudicar a imagem das instituições e devem ser tratadas com rigor para preservar a confiança pública.