Delegacia do turista é reinaugurada no Porto de Santos com início da temporada de cruzeiros

A Polícia Civil reinaugurou nesta segunda-feira (4) a 5ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) no Porto de Santos. A retomada dos atendimentos acontece na abertura da temporada de cruzeiros em águas brasileiras. As novas instalações contam com uma estrutura moderna para possibilitar um atendimento ágil com conforto e segurança para turistas e moradores da região.

Localizada na avenida Cândido Gaffreé, no armazém 25, a unidade também conta com um posto avançado para emitir segundas vias de Registros Gerais (RGs) para turistas paulistas que acabaram esquecendo ou perdendo os documentos. A delegada titular da 5ª Deatur, Martha Vergine, revela que o serviço é realizado de forma emergencial porque não é permitido viajar para o exterior sem a documentação.

Em geral, a delegada, que também mora em Santos e tem 20 anos de carreira, contou que a “área é muito segura”, justamente pelas fiscalizações que ocorrem e o trabalho que já é feito na região.

Durante a inauguração, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, elogiou o trabalho feito pelas equipes da Deatur e reafirmou seu compromisso para com a corporação. “Se a gente cobra do nosso policial uma prestação de serviço e execução de políticas públicas de qualidade, o mínimo que temos que fazer é dar condições de qualidade para que ele possa exercer as suas atividades”.

A delegada divisionária da Deatur, Fernanda Herbella, afirmou que “é uma grande realização inaugurar a temporada de cruzeiros no Porto de Santos com uma delegacia nova e bem estruturada para receber os turistas”. “Tem uma prestação de serviço que vai além dos atos de registro de polícia. Os cidadãos sempre puderam contar conosco, mas agora vamos atendê-los em um local mais confortável e acolhedor”, completou.

A reforma da unidade foi iniciada em 2 de maio deste ano, com investimento estadual de pouco mais de R$ 1 milhão. O efetivo é composto por 20 policiais civis, sendo duas delegadas, cinco escrivães, nove investigadores e quatro papiloscopistas.

As principais ocorrências atendidas pela 5ª Deatur na última temporada envolveram porte de entorpecentes, acidentes de trânsito e estelionato. Além disso, os policiais que trabalham no local participam da comissão estadual de segurança pública portuária, colaborando, principalmente, para ideias e ações de combate ao tráfico internacional de drogas.

Na comissão, os participantes também aprovam estudos de avaliação de riscos e plano de segurança, a realização de inspeções em instalações portuárias e a análise de processos referentes à atuação dos supervisores de segurança portuária.