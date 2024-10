Delegação empresarial da Baviera visita Sabesp para troca de experiências e inovação

A Sabesp recebeu uma delegação de quatro empresas bávaras, lideradas pela Representação do Estado Livre da Baviera no Brasil, que celebra 25 anos de atuação no país, em um encontro voltado à troca de experiências e à apresentação de projetos inovadores. A visita na terça-feira (8) teve como objetivo estreitar laços e explorar oportunidades para fomentar uma economia verde global.

Marcel Sanches, superintendente de Engenharia e Gestão de Ativos da Sabesp, destacou a importância da cooperação internacional. “Receber a delegação do Estado da Baviera é uma oportunidade valiosa para compartilharmos conhecimentos e experiências em tecnologia e inovação. A troca de expertises é fundamental para aprimorar processos, buscar novos fornecedores e encontrar soluções sustentáveis para um setor tão desafiador como o de saneamento”, afirmou.

Durante o encontro, a Sabesp apresentou três dos seus principais projetos sustentáveis. Entre eles, o Programa de Geração de Energia em Sistemas Hidráulicos, que aproveita o potencial hidráulico dos sistemas de água e esgoto para gerar energia. Também foi abordado o Programa IntegraTietê, que visa a universalização do saneamento na bacia do Alto Tietê e melhoria de suas águas, além do Programa de Geração Distribuída de Energia Fotovoltaica, com 23 usinas solares em operação que otimizaram o consumo energético em unidades da companhia.

Por sua vez, os representantes das empresas bávaras compartilharam soluções para controle e medição de vazão, gerenciamento energético, além de tecnologias para instalação de cabos e tubulações sem vala e para distribuição de energia renovável.

Claudia Bärmann Bernard, representante do Estado da Baviera no Brasil, expressou satisfação com os projetos da Sabesp: “Visitas como essas são muito importantes, pois fomentam novos negócios, troca de ideias e experiências, possibilitando o desenvolvimento de projetos conjuntos e inovar soluções de demanda do mercado. Pudemos conhecer os projetos, tecnologias e soluções implementadas para a redução de desperdício de água e aproveitamento da estrutura para a transição energética, assim como a ampliação do serviço da Sabesp”, comentou.

No final da visita, a comitiva conheceu o Integra 4.0, o novo Centro de Controle da Sabesp, que permite o monitoramento em tempo real dos departamentos de manutenção, operação e comercial da Companhia, reforçando a aposta em tecnologia e inovação para aumentar a eficiência dos serviços.