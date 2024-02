Delegação dos EUA elogia trabalho desenvolvido pela ABASC

A presidente da Associação Brasileira de Ação Social Cristã – ABASC, pastora Vera Guimarães, recebeu a visita do Bispo John Thomaz Hayes, pessoa fundamental na iniciação dos trabalhos da entidade no ABC Paulista, no último sábado, dia 27 de janeiro. Durante o encontro, a presidente da entidade, apresentou um breve resumo das atividades desenvolvidas pela instituição e os locais em que as unidades estão localizadas.

“Sou muito grata ao Bispo John Thomaz Hayes. Ele foi alguém que muito ajudou para que a ABASC tivesse trabalho social desenvolvido em todo o ABC paulista. A aquisição do terreno em que está localizada a nossa sede, em Ribeirão Pires, foi de fundamental relevância para que o “start” de todos os serviços que prestamos à população, atualmente”, comenta a pastora Vera Guimarães.

Por sua vez, John Thomaz Heyes, elogiou o trabalho desempenhado e a dedicação da pastora Vera Guimarães, e de toda a equipe da ABASC, em prol da comunidade.

“A pastora Vera Guimarães é uma pessoa que inspira a todos nós, com seu trabalho e dedicação, fazendo com que todos os colaboradores da ABASC sejam motivados a fazer a diferença em prol de quem mais precisa”, destacou o Bispo John Thomaz Heyes.

PALESTRA SOBRE LIDERNÇA SAUDÁVEL

Doutor Cruz Paniagua é formado em Harward, com doutorado em liderança e desenvolvimento, aproveitou o encontro da equipe da ABASC para ministrar palestra em que destacou a importância da dedicação de nossos colaboradores nas atividades diárias e a necessidade de exercermos a liderança saudável para que os serviços prestados à população atinjam os resultados que a instituição almeja: transformar vidas da população.

“Ouvindo as apresentações dos representantes das áreas da ABASC, percebemos que todos trabalham com muito amor e dedicação. Conheço o trabalho desenvolvido pela pastora Vera Guimarães e tenho certeza de que estaremos juntos nessa nova fase da instituição”, explica o palestrante Cruz Paniagua.

APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS:

Os coordenadores de áreas e dos serviços prestados pela ABASC para a população puderam apresentar um resumo das atividades desenvolvidas aos presentes. Cada equipe pode destacar as principais atividades aos Bispo John Thomaz Heyes. As áreas de Educação, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e serviços da área social.

“Hoje, o Bispo John está vendo o quanto ele foi importante para que pudéssemos prestar 1.000.000 (hum milhão) de atendimentos para as pessoas mais carentes das cidades do ABC Paulista, principalmente as que residem em Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema. Nosso objetivo é que possamos transformar ainda mais vidas”, esclareceu a pastora Vera Guimarães.

O trabalho desenvolvido pela ABASC envolve os colaboradores de tal forma que até o responsável pela empresa de contabilidade, André, marcou presença no evento. O café da manhã para a equipe foi ofertado por um parceiro, também.

DIRETOR DA DRADS ABC TAMBÉM PARTICIPA DO ENCONTRO

A Secretaria de Estado de Assistência Social marcou presença no evento realizado pela ABASC no último sábado. O titular da Diretoria Regional de Assistência Social (DRADS), Fábio Lopes, participou das palestras realizadas no período da manhã e destacou a importância do trabalho social realizado pela instituição em prol da população.

“A ABASC está de parabéns pelo trabalho que realiza em prol da população. Uma das ações é desenvolvida numa área que conheço bem: a região do bairro de Sacadura Cabral, em Santo André”, destacou Fábio Lopes, diretor regional de Assistência Social do Grande ABC.

ATIVIDADES PARA AS CRIANÇAS:

Graças a parceria com empresas da região, no período da tarde, os assistidos e a comunidade de Ribeirão Pires puderam desfrutar de momentos agradáveis, de comunhão e integração. Brinquedos, pastel, cachorro-quente, algodão doce e doces típicos foram oferecidos para quem prestigiou o evento.

“Nosso papel, enquanto entidade assistencial e igreja, é o de transformar vidas e contribuir para que mais pessoas possam mudar de vida, motivo pelo qual continuamos chamando a população para conhecer os serviços que prestamos nas comunidades mais carentes”, destaca a presidente Vera Guimarães.

APRESENTAÇÕES:

Apresentações de dança, balé e de artes marciais também marcaram as atividades especiais de sábado na sede Ribeirão Pires da ABASC. As oficinas integram as atividades desenvolvidas semanalmente pela entidade, e, como era de se esperar, a apresentação extra cativou as pessoas que estiveram conosco.

“Tenho orgulho de presidir a ABASC. Quando prestávamos apenas um serviço, conseguia me fazer presente frequentemente. Atualmente, me esforço para acompanhar todas as atividades, mas o nosso rol de atividades cresceu sobremaneira. O importante é que nosso propósito de transformar vidas continua vivo em nossas ações. Espero que mais voluntários possam nos ajudar nessa missão”, finaliza a presidente da ABASC, pastora Vera Guimarães.