Delegação de Deputados Brasileiros Participará da Posse de Donald Trump

Uma comitiva composta por pelo menos 20 deputados federais do Brasil está programada para participar da cerimônia de posse do ex-presidente Donald Trump, agendada para a próxima semana nos Estados Unidos. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e atual secretário de relações institucionais e internacionais do partido, é o principal responsável pela organização desta delegação.

Eduardo Bolsonaro mantém vínculos com aliados políticos de Trump e já esteve nos EUA durante o processo eleitoral em novembro, onde teve a oportunidade de participar de um jantar na residência do ex-presidente em Mar-a-Lago, na Flórida.

Uma lista que circula entre membros da oposição revela que os parlamentares que confirmaram presença pertencem aos partidos PL, Novo, Podemos e Republicanos. Entretanto, esse número pode aumentar, pois mais deputados manifestaram interesse em acompanhar os eventos relacionados à posse.

Entre os nomes confirmados para a viagem estão Joaquim Passarinho (PL-PA), presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo; Gustavo Gayer (PL-GO); Cabo Gilberto Silva (PL-PB); Bia Kicis (PL-DF); Marcel van Hattem (Novo-RS); Giovani Cherini (PL-RS); Mauricio Marcon (Podemos-RS) e Messias Donato (Republicanos-ES).

O deputado Passarinho enfatizou que cada parlamentar está viajando por conta própria. Ele está atualmente em Nova York para um evento e decidiu estender sua estadia para assistir à cerimônia de posse. “Nada formal. Já estando nos Estados Unidos, é um momento único”, comentou.

Até a data de hoje, não havia registro no site da Câmara dos Deputados sobre quaisquer despesas relacionadas a viagens de parlamentares aos EUA neste mês.

O deputado Mário Heringer (PDT-MG), que ocupa o cargo de secretário de Relações Internacionais da Câmara, informou que 14 deputados comunicaram ao órgão sua intenção de participar das cerimônias ligadas à posse de Trump, ressaltando que todos viajarão sem custos para a Casa Legislativa.

A agenda dos parlamentares inclui um brunch organizado por um conselheiro próximo a Trump na manhã do dia 19, seguido por um comício com apoiadores do ex-presidente à tarde. No dia seguinte, eles participarão da cerimônia oficial e foram também convidados para um baile em celebração à eleição do republicano na noite de segunda-feira.

A deputada Bia Kicis expressou seu entusiasmo ao afirmar que os Estados Unidos representam o “farol da democracia no Ocidente” e descreveu a posse como um “dia histórico”. Ela acrescentou: “Queremos estar presentes nesse momento significativo na luta pela liberdade e pelo respeito aos valores familiares e individuais”.

Diferentemente dos deputados, Jair Bolsonaro não viajará para o evento. Na quinta-feira (16), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido do ex-presidente para comparecer à posse devido à retenção de seu passaporte, relacionada a investigações em curso sobre seu suposto envolvimento em uma tentativa de golpe em 2022.

A decisão foi justificada pelo risco de fuga e pela falta de documentação comprovando um convite formal por parte do presidente eleito dos EUA. A negativa provocou críticas por parte de parlamentares opositores, como Giovani Cherini, que alegou tratar-se de uma decisão política motivada por perseguição. Outros membros da comitiva também expressaram descontentamento com a decisão judicial.

Bolsonaro comentou sobre a decisão negativa e anunciou que sua esposa, Michelle Bolsonaro, irá representar a família na posse. Ele ainda afirmou que há possibilidades de recurso contra a decisão do STF.

Confira abaixo a lista dos deputados que têm presença prevista nos eventos: