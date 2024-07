Delegação de Alagoas visita São Paulo para conhecer ações de combate ao crime organizado

O governador de Alagoas, Paulo Dantas, esteve nesta quinta-feira (11) com representantes da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para conhecer as ações de combate ao crime organizado desenvolvidas pela atual gestão no estado.

O grupo, composto pelos secretários de Prevenção à Violência, Paloma Tojal, secretário-executivo de Gestão Interna da Segurança Pública, José Carlos dos Santos, do Turismo, Bárbara Braga, e de Relações Federativas e Internacionais, Hugo Leahy, foi recebido pelo secretário-executivo da SSP-SP, Osvaldo Nico Gonçalves.

Durante o encontro, a SSP-SP apresentou as ações que estão sendo desenvolvidas na região das cenas abertas de uso, no centro de São Paulo, que resultaram na queda dos índices criminais.

Em abril do ano passado, houve a interrupção de quinze meses seguidos de altas em roubos e furtos na região de cenas abertas de uso, que continuaram recuando nos meses seguintes. De abril a dezembro de 2023, os roubos na região recuaram 12,9% e os furtos 1,5%, na comparação com igual período de 2022.

A tendência se estendeu para a região central como um todo, nos primeiros cinco meses deste ano, quando os indicadores diminuíram 31,2% e 20,8%, respectivamente, se comparado a igual período do ano passado. No período, 3.240 infratores foram presos e apreendidos, e 99 armas de fogo retiradas das ruas.

Cabe destacar, ainda, a realização das operações “Resgate” e “AC 35”, pela Polícia Civil, com o objetivo de combater o tráfico de drogas no centro, com foco nas cenas abertas de uso. Juntas, as duas operações já prenderam 1,6 mil pessoas, apreenderam 5,2 toneladas de drogas e recuperaram 2,1 mil celulares, desde 2023.

Isso representa o monitoramento constante adotado pela pasta, além do reforço do policiamento ostensivo e ampliação das investigações policiais, como foco na prisão de lideranças criminosas e traficantes que usavam a estrutura central para financiar o tráfico de drogas.

A delegação do estado de Alagoas buscava conhecer o curso de qualificação de policiais fornecido pela SSP e as ações integradas entre as forças de segurança aplicadas nas cenas abertas de uso. “Eles reconheceram a melhora na região do fluxo e tiveram o interesse de conhecer quais as práticas e cuidados adotados com o local. Além das políticas públicas implementadas, com a intenção de replicar no estado alagoano”, disse o Subsecretário de Acompanhamento de Projetos Estratégicos da SSP, Rafael Ramos.