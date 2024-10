“Deixa Viver”: Dada Yute eleva sua voz pelo Pantanal em chamas

O cantor e compositor Dada Yute lança no dia 31 de outubro seu mais novo single, “Deixa Viver”, um poderoso manifesto em defesa do Pantanal. A música, distribuída pela MusicPro, é marcada por uma melodia envolvente e uma letra poética, um clamor pela preservação de uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta, que enfrenta uma grave crise ambiental.

A composição surge como um grito de amor e conexão com o ecossistema pantaneiro, exaltando sua relevância. Em paralelo, Dada Yute transmite essa mensagem clara sobre a necessidade de preservação do Pantanal em meio às inúmeras queimadas que o bioma vem sofrendo.

“A letra de ‘Deixa Viver’ é um lamento pela perda da natureza e um apelo à consciência de cada um de nós. O Pantanal precisa de nós!“, afirma Dada Yute.

Com “Deixa Viver”, Dada Yute usa sua voz para sensibilizar o público sobre a importância de preservar o Pantanal. A música que promove uma mistura de sonoridades, unindo reggae e influências brasileiras, é um chamado à reflexão sobre o nosso papel na preservação do planeta e um convite à união em prol de um futuro mais sustentável.

Gravado no coração do Pantanal, o videoclipe foi filmado na região da Caiman, em Aquidauana e Miranda, além de contar com cenas na comunidade indígena de Boa Esperança, em Miranda. O cenário exuberante reforça a conexão do artista com o meio ambiente e a essência da canção. A gravação envolveu uma imersão completa no bioma, permitindo que a natureza se tornasse protagonista junto à música. As imagens revelam a urgência de agirmos em defesa do bioma e a beleza que está em risco.

“Eu visitei o Pantanal muito antes das queimadas que estão acontecendo e pondo em xeque a sobrevivência de um dos biomas mais importantes do mundo. É muito triste saber que o espaço pode desaparecer. No vídeo, temos um casal de onças como destaque, e é ainda mais devastador imaginar que eles podem não estar vivos, uma vez que não são avistados há semanas“, salienta o artista.

As queimadas devastadoras, intensificadas pelas mudanças climáticas e atividades humanas, têm dizimado a fauna e a flora únicas do Pantanal. Cientistas alertam que, se as medidas de proteção não forem intensificadas imediatamente, o bioma pode desaparecer nas próximas décadas.

Sobre Dada Yute

Dada Yute é uma referência no cenário musical brasileiro, com mais de 20 anos de carreira dedicados a uma trajetória inovadora e consistente. Com quase 300 mil ouvintes mensais no Spotify, ele se destaca por sua versatilidade, transitando entre reggae, trap, rap, afrobeat e outras sonoridades contemporâneas. Premiado com disco de ouro, Dada alcançou seu primeiro grande marco ao bater 18 milhões de plays na faixa “Aquarela Luz”, uma colaboração de sucesso com Matuê e Rael.

Ao longo de sua carreira, Dada Yute construiu uma discografia de respeito, colaborando com grandes nomes da música brasileira. Entre seus parceiros de estúdio estão artistas renomados como Iza, Natiruts, Yunk Vino, Rashid, Bivolt, Rincón Sapiência, Heavy Baile, Tropkillaz, Thaide, Ponto de Equilíbrio, Vitin Onze20, e muitos outros. Sua habilidade em criar arranjos vocais únicos também se destaca, como no aclamado álbum “Jah Van”, de Djavan, e no projeto “Cássia Reggae”, onde uniu sua voz a lendas da MPB como Gilberto Gil e Margareth Menezes. Além disso, Dada Yute fez backing vocal para nomes como Preta Gil.

Em seu último álbum, “Crypto Reggae”, Dada trouxe uma sonoridade moderna e urbana, combinando reggae com trap, drill e funk. Agora, ele se volta para uma nova fase com o lançamento da faixa “Deixa Viver”, uma homenagem ao Pantanal. A música é um chamado à conscientização sobre a importância desse ecossistema e seus povos, reforçando a urgência de sua preservação, além de celebrar as belezas naturais dessa região crucial para o Brasil e o mundo.