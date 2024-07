Deic recupera carga avaliada em R$ 388 mil e prende 6 por receptação na Grande SP

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), recuperou uma carga roubada, avaliada em mais de R$ 388 mil, na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, na quinta-feira (11). Na ação, seis homens, entre 26 e 40 anos, foram presos por receptação.

Os policiais da 1ª Delegacia de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos (Divecar), do Deic, conseguiram rastrear um caminhão de uma empresa de e-commerce que havia sido roubado duas horas antes em Mairinque, no interior do estado. A localização indicava uma transportadora.

Ao chegar ao local, na região do bairro Várzea do Palácio, o porteiro da empresa permitiu a entrada da equipe, que logo encontrou a quadrilha perto do caminhão roubado.

Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi detido. Os celulares dos envolvidos foram apreendidos e passarão por perícia. A carga e caminhão roubados foram devolvidos intactos à vítima.

O caso foi registrado como receptação no 8° Distrito Policial de Guarulhos, onde os seis homens permaneceram presos.