Deic prende trio envolvido em roubo de medicamentos avaliados em mais de R$ 10 milhões

Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam, nesta terça-feira (5), três homens suspeitos de envolvimento no roubo de medicamentos oncológicos que ocorreu em maio de 2023, no terminal de cargas do Aeroporto de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Os remédios foram avaliados em mais de R$ 10 milhões.

Agentes da 2ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar) cumpriram três mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Hortolândia, Barueri, Jandira, Osasco, Tatuí, São Paulo, São Caetano do Sul e Santana de Parnaíba.

Os presos, com idades entre 50 e 29 anos, foram apontados como responsáveis pela distribuição da carga roubada para farmácias, clínicas e pessoas físicas. O trio criava empresas de fachada e trocava a numeração dos lotes do medicamento para enganar a fiscalização.

Em um dos locais dos mandados, foram encontradas 50 caixas de citrato de fentanil armazenadas sem autorização. Este medicamento possui comercialização controlada por constar na lista de substâncias entorpecentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e também pode ser usado como insumo para a produção de cocaína. O responsável do local, um dos presos na operação, também responderá pelo crime de tráfico de drogas.

Esta foi a 3ª fase das investigações relacionadas ao caso. Outros dois suspeitos, proprietários de farmácias, já tinham sido identificados como receptadores dos medicamentos.

As investigações prosseguem para a identificação de todos os envolvidos no esquema.

As prisões ocorreram nos municípios de Tatuí, Hortolândia e Jandira. O caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão e cumprimento de mandado de prisão temporária na 2ª Delegacia de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptação de Cargas da Divecar.