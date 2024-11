Deic prende quadrilha por comercializar fuzil no interior de SP

Quatro homens, com idades entre 30 e 46 anos, foram presos em flagrante por comercializarem ilegalmente um fuzil com a numeração raspada em Indaiatuba, interior do estado. Outras 12 armas e 424 munições foram apreendidas na ação realizada na quarta-feira (13).

Os agentes da 6ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) receberam informações sobre a comercialização de armas no município de Indaiatuba, na região de Campinas. Os policiais realizavam campana, quando viram um táxi e um outro veículo entrarem no local, em seguida fizeram a abordagem.

No imóvel estavam quatro suspeitos. Dois homens foram abordados com armas e munições. De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla realizaria a venda de um fuzil para os outros dois homens que estavam no local com um táxi. Eles, por sua vez, foram contratados para intermediar a compra do fuzil.

Os quatro foram detidos. A dupla que tentou realizar a venda indicou outros locais onde teriam armas. A equipe, então, apreendeu todo material encontrado.

Além do fuzil, foram recolhidos quatro revólveres, seis pistolas, uma espingarda e uma carabina. A Polícia Civil também apreendeu com os suspeitos dois carros, cinco celulares, cinco carregadores de fuzis, 14 carregadores de munição, 424 munições e diversos utensílios para o manejo de armas.

O caso foi registrado como comércio ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido do estatuto do desarmamento na 6ª Delegacia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro da Disccpat.