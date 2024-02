Deic prende mulher por manter desmanche no quintal de casa em São Paulo

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu uma mulher neste sábado (17) suspeita de manter um desmanche de veículos furtados e roubados no quintal de casa, na Vila Zatt, zona norte de São Paulo. O companheiro dela também é investigado pelo crime.

De acordo com as apurações da 1ª Delegacia de Investigações sobre Roubos e Furtos de Veículos (Divecar), o casal era responsável por administrar o desmanche que funcionava no imóvel.

Durante a ação realizada hoje, os policiais encontraram um veículo com parte das peças de um carro furtado, da marca Hyundai. Segundo as apurações, o automóvel que guardava o material era utilizado pelos suspeitos para fazer a entrega das peças aos receptadores.

Ainda durante as diligências, os agentes foram informados sobre o local onde era realizado o desmanche e se deslocaram até lá. No endereço, encontraram a mulher, que acabou presa por receptação. O companheiro dela, que possui passagens por roubo e tráfico de drogas, foi identificado, mas não foi encontrado.

Ainda conforme a Polícia Civil, ambos eram responsáveis pelo desmanche. No quintal da casa, várias peças foram encontradas, inclusive do carro da marca Hyundai, que havia sido desmontado. Também foram apreendidas no quintal as ferramentas usadas para o desmanche.