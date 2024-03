Deic prende ‘especialista’ em ataques a caixas eletrônicos em São Paulo

Um homem, considerado pela polícia como “especialista” em ataques a caixas eletrônicos, foi preso na terça-feira (26) por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na zona sul de São Paulo. Ainda conforme os investigadores, o suspeito seria um dos mais atuantes nesse tipo de crime.

O fugitivo já havia sido preso em 2016, porém, ao ser beneficiado pelo regime semiaberto, em 2021, deixou a cadeia com a tornozeleira eletrônica, mas rompeu o lacre e fugiu. A ação para prender o fugitivo foi realizada por policiais da 5ª Delegacia Patrimônio, que obtiveram informações do paradeiro do fugitivo.

As investigações revelaram que o suspeito morava em um apartamento de classe média no bairro do Socorro. As equipes identificaram a unidade que era ocupada pelo ele. Os policiais prepararam um cerco detalhando as possibilidades de reação. O objetivo era evitar “efeitos colaterais”, segundo o Deic.

Conforme a polícia, o andar foi “isolado”. O criminoso negou abrir a porta, que acabou desbloqueada pelos policiais, que entraram no apartamento e efetuaram a prisão. No momento, o homem ainda apresentou documentos falsos para tentar enganar os investigadores.

O fugitivo foi conduzido à sede da 5ª Delegacia Patrimônio, onde foi autuado por uso de documento falso, permanecendo à disposição à Justiça.

Em 2016, ele e outros 15 suspeitos reagiram a um ataque frustrado pela polícia, atirando contra as equipes da 5ª Delegacia Patrimônio. Na época, o bando invadiu uma casa e manteve uma mulher refém. Todos acabaram se entregando depois das negociações.