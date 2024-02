Deic prende dois por desmanche ilegal em garagem na zona norte de SP

Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam dois homens, primos, por receptação. Os parentes mantinham uma operação de desmanche de veículos roubados e/ou furtados dentro de uma garagem no bairro do Limão, na zona norte. A detenção aconteceu nesta terça-feira (20).

O flagrante foi realizado por policiais da 1ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (DIVECAR). A ação tinha como objetivo localizar um desmanche que receberia um carro Gol furtado. O automóvel foi encontrado na rua Rodolfo Teófilo, em frente ao imóvel onde aconteceu o desmonte. A equipe permaneceu no local até a chegada de um suspeito, que ocupava um Volkswagen Polo.

O homem abriu o portão da casa e foi detido depois de tirar da garagem um Honda Civic, quando se preparava para colocar o carro furtado dentro do imóvel. Ele admitiu a operação de desmanche no local.

Os policiais encontraram um anexo, junto a garagem, equipado com ferramentas próprias para desmonte e remarcação de chassis. Outro suspeito no envolvimento, chegou ao imóvel em um Fiat Palio e foi preso assim que entrou na casa. Ele tinha passagem pelo mesmo crime em 2022.

No local, foram apreendidos, além dos três veículos, uma moto Yamaha, uma picape Volkswagen Saveiro e placas de um Citröen furtado. Os primos foram autuados por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos automotores.