Deic prende 3 procurados suspeitos de integrar facção criminosa no Guarujá

Os policiais da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) prenderam três homens, de 30, 31 e 36 anos, suspeitos de integrar uma organização criminosa no Guarujá, litoral de São Paulo. A equipe também apreendeu um carro com placa adulterada e mais de R$ 8 mil durante operação realizada nesta quinta-feira (21).

Os agentes cumpriram dois mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão. Durante a ação, a equipe apreendeu sete porções de maconha, duas de cocaína, uma de crack, de ecstasy, frascos de lança perfume e uma porção de LSD. Na mesma casa havia uma pistola calibre 9 milímetros, 36 munições, três celulares e documentos de um dos procurados.

Em outro endereço, os policiais localizaram seis celulares, anotações do tráfico e mais de R$ 8 mil em espécie. Com um dos procurados, que foi detido por receptação, a equipe apreendeu um carro roubado com placas adulteradas.

Os casos foram registrados na 1° Delegacia da Disccpat como cumprimento de mandado de prisão temporária e busca e apreensão, localização/apreensão de objeto e de veículo, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.