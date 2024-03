Deic: operação prende quatro detentos da ‘saidinha’ por tráfico em Taubaté

A Polícia Civil prendeu quatro homens, com idades entre 26 e 31 anos, que tentavam retornar ao presídio, após a saída temporária, com drogas e outros materiais ilícitos. O flagrante aconteceu nesta segunda-feira (18), em Taubaté, no interior paulista, durante uma operação da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Nas duas ações realizadas hoje, a Polícia Civil contou com a apuração do setor de inteligência. As informações indicaram que sentenciados que retornariam hoje aos sistema prisional com drogas e outros objetos ilícitos.

Em um dos casos, os policiais abordaram um ônibus que saiu do Terminal da Barra Funda, em São Paulo, com destino ao Centro de Progressão Penitenciária (CDP) de Tremembé. Durante a abordagem do veículo, foi encontrado com um dos sentenciados uma sacola com drogas com 37 porções de cocaína e 25 de maconha embaladas e prontas para serem engolidas. O entorpecente seria comercializado dentro do CDP. O suspeito, de 31 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Em outra ação, os policiais pararam um carro com dois sentenciados que contrataram uma corrida para retornarem ao sistema prisional. Na vistoria, foram localizadas 126 porções de maconha. Ambos os suspeitos foram indiciados pelo crime de tráfico. O motorista também será investigado.

A operação contou com 21 policiais civis da Deic de Taubaté, Delegacia de Tremembé e Delegacia de Pindamonhangaba. Ao todo, quatro ônibus e outros 14 veículos foram vistoriados nas imediações da área prisional.

Os casos foram registrados como tráfico de drogas e associação para o tráfico na Deic de Taubaté.