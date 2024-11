Deic localiza ‘rota do tráfico’ e prende homem com 2,4 mil tijolos de maconha

Uma investigação realizada por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) frustrou um esquema de transporte de entorpecentes e interceptou um caminhão que carregava 2,4 mil tijolos de maconha nesta quinta-feira (28), em Vinhedo, na região de Campinas, interior de São Paulo.

As drogas estavam embaladas em plásticos pretos no caminhão baú em meio a uma carga de impermeabilizantes. Os tijolos estavam cobertos com graxa para tentar enganar os policiais e abafar o odor característico da maconha. O motorista do veículo, de 35 anos, foi preso em flagrante.

O suspeito participava de um esquema descoberto por policiais da 1ª Divisão de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos e Cargas (Divecar), que localizou uma “rota do tráfico” utilizada para levar os entorpecentes até a região de Campinas. Segundo as informações, o detido já havia feito duas viagens anteriormente com o mesmo veículo.

A equipe policial passou a monitorar o caminhão investigado, que foi localizado em um pedágio no município de Indaiatuba. Após um breve acompanhamento, ele foi abordado no bairro Capela, em Vinhedo.

O veículo pertencia a uma empresa que iniciou as atividades em maio deste ano e foi fechada quatro meses depois. O caminhão era o único bem registrado. Com isso, os indícios apontam que o indiciado criou a empresa apenas com a finalidade de cadastrar o caminhão para levar os entorpecentes.

Na carga interceptada, que saiu do município de Dourados (MS), os policiais localizaram 2.424 tijolos de maconha. A pesagem das drogas ainda não foi finalizada. O caminhão, as caixas de impermeabilizantes, uma nota fiscal e dois celulares que estavam em posse do detido foram apreendidos.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia da Divecar, do Deic, como tráfico de drogas. O motorista teve sua prisão em flagrante convertida para preventiva. As apurações continuam para identificar qual seria o destino final da carga e localizar demais envolvidos no esquema.