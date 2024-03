Deic flagra desmanche ilegal e recupera carros roubados em São José dos Campos

Os policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) localizaram um desmanche ilegal de carros roubados, no Jardim Souto, em São José dos Campos. Um homem, de 42 anos, é investigado por receptação, que é a posse de um objeto roubado. O flagrante aconteceu na segunda-feira (18).

O setor de inteligência do Deic identificou que o local era usado como um depósito de carros roubados e, após as investigações, os agentes conseguiram rastrear um dos veículos que estava com queixa de roubo desde 15 de março.

As equipes foram ao endereço indicado e encontraram o veículo com as partes desmontadas. No mesmo depósito havia outros quatro carros, também com queixa de roubo. O homem compareceu ao local para retirar ferramentas e alegou não ser o dono do galpão.

O caso foi registrado como receptação e localização e apreensão na 1ª Delegacia de investigações Gerais (DIG). Os veículos desmontados, ferramentas e peças foram apreendidos e, após a perícia, levados ao pátio.