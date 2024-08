Deic fecha fábrica clandestina de sabão em pó no interior de SP

A Polícia Civil fechou uma fábrica clandestina de sabão em pó no município de Indaiatuba, interior de São Paulo, na quarta-feira (14). A produção, que contava com uma gráfica própria, tentava imitar uma marca conhecida do produto. Ao todo, três homens, com idades entre 30 e 48 anos, foram presos e mais de 30 toneladas de sabão foram apreendidas.

A partir de uma denúncia da empresa vítima, as equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) iniciaram as investigações em busca dos falsificadores.

Em um dos endereços apontados, os policiais viram uma carreta sendo carregada com paletes de sabão em pó e seguiram o veículo. O motorista foi parado no município de Salto, interior de São Paulo, onde foi possível confirmar que o produto era falsificado.

Já na fábrica clandestina, os agentes da 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) encontraram 12 funcionários e todo o equipamento industrial. No mesmo endereço funcionava a gráfica responsável pela confecção das embalagens, onde trabalhavam mais de dez pessoas. Todos os funcionários foram ouvidos e liberados posteriormente.

Os três responsáveis pelo esquema foram presos em flagrante. O caso foi registrado como associação criminosa, falsificação de produtos terapêuticos/medicinais, falsidade ideológica, violação de direito autoral e crime contra as relações de consumo na 4ª Disccpat.