Deic fecha ‘fábrica’ clandestina de anabolizantes na Grande São Paulo

O Departamento de Investigações Criminais (Deic) fechou, na quinta-feira (10), uma fábrica clandestina de anabolizantes, que funcionava em uma chácara, na área rural de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Um homem e uma mulher, responsáveis pela alteração e venda de produtos químicos foram presos em flagrante.

As investigações iniciaram no dia 6 de setembro, após a polícia receber informações sobre o casal, que estaria modificando e vendendo produtos falsificados pela internet.

A equipe passou a monitorar os suspeitos e descobriu que eles adquiriam insumos pela internet e retiravam as encomendas em um centro de distribuição, usando um veículo.

Os agentes passaram a monitorar a movimentação da dupla. Nas investigações, os policiais identificaram diversos produtos químicos que eram usados pelos suspeitos na “fabricação” dos anabolizantes.

O caso foi encaminhado à Justiça e as ordens judiciais de mandados de busca e apreensão foram expedidos. Os agentes da 2ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) foram ao endereço e detiveram o casal, que acompanhou as buscas no imóvel.

Diversos medicamentos de venda proibida, remédios hormonais, kits montados para venda, rótulos, caixas, embalagens, máquinas para lacrar frascos e selos relacionados a medicamentos produzidos no exterior foram apreendidos. A perícia foi acionada para o local.

O casal foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado na 2ª DIG como falsificação de medicamentos.