Deic fecha desmanche ilegal de carros roubados no Grande ABC

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu, nesta terça-feira (23), quatro homens responsáveis por administrar um esquema de desmanche ilegal de veículos roubados, em Ribeirão Pires, região do ABC Paulista. Segundo os policiais, os suspeitos comercializavam as peças roubadas com lojistas da região.

Os policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Desmanches Delituosos (Divecar) monitoravam um galpão na Vila Pereira Barreto, onde os quatro homens trabalhavam com desmonte e venda de peças de veículos. Durante a ação, os agentes flagraram o pleno funcionamento do esquema criminoso.

Três dos suspeitos estavam desmontando uma picape, enquanto um quarto homem atuava como “olheiro” do bando, utilizando um radiotransmissor para alertar os comparsas sobre a chegada da polícia.

No galpão, foram apreendidas duas peruas, que eram usadas pelos criminosos para transportar peças e acessórios retirados dos veículos roubados. Além disso, diversas ferramentas foram recolhidas no local.

O caso está sendo registrado na 3ª Divecar como receptação qualificada e associação criminosa. A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar o destino das peças roubadas.