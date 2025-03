Deic faz operação contra quadrilhas de roubos e furtos de motos em São Paulo

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) realizam na manhã desta sexta-feira (7) uma operação para combater roubos e furtos de motos de alta cilindrada em São Paulo. Até o momento, um homem foi preso em flagrante por receptação em uma oficina na zona leste da capital.

As equipes cumprem 34 mandados de busca e apreensão em lojas e imóveis do centro e na zona leste de São Paulo, assim como nos municípios de Cajamar e Itaquaquecetuba, na região metropolitana.

Os agentes fazem buscas em oficinas que podem funcionar como “desmanche” de veículos roubados e também como ponto de “receptação” de peças e outros objetos. Em uma delas vistoriada hoje, os policiais descobriram que os suspeitos transportavam as peças desmontadas em caixas de isopor para simular um carregamento de bebidas. Em outra, havia um compartimento secreto em um telhado para facilitar a fuga.

Um dos principais objetivos da Operação No Grau 3 é desarticular a estrutura de quadrilhas especializadas no assalto e desmanche de peças de veículos de alta cilindrada.

A ação é coordenada por policiais da 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar) e ocorre com o apoio de demais unidades da divisão, do Sistema Aerotático (SAT) e do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), da Polícia Civil, além de agentes da Polícia Militar.