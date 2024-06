Deic encontra desmanche com R$ 1,5 milhão em peças de motos

A Polícia Civil localizou nesta terça-feira (4) um dos principais locais que funcionava como desmanche de motos roubadas em São Paulo. Em um dos endereços localizados pelos policiais havia cerca de R$ 1,5 milhão em peças de motos sem procedência.

De acordo com Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a ofensiva foi contra um dos principais receptadores de motos roubadas e de peças da capital paulista.

As equipes estiveram durante o dia em quatro endereços diferentes, três deles na área central de São Paulo, na região conhecida como “boca das motos”, local onde as peças roubadas possivelmente eram comercializadas. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Paulista.

Em um dos locais, no Alto da Lapa, na zona oeste, os agentes encontraram uma casa usada como desmanche. De acordo com o Deic, no endereço, uma moto roubada e diversas peças foram apreendidas. “Os veículos eram desmontados e depois as peças eram transportadas até as lojas, onde eram revendidas”, informou a Polícia Civil.

O envolvido, dono do imóvel, foi preso por receptação qualificada.

As investigações, conduzidas pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Desmanches Delituosos (Divecar), tiveram início há três meses. A partir de informações coletadas durante as apurações, foi possível identificar pontos de vendas e depósitos utilizados no esquema criminoso.