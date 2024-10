Deic encontra arsenal em guarda-volumes de empresa na zona sul de SP

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apreenderam na manhã desta sexta-feira (4) diversas armas de fogo em um guarda-volumes de uma empresa na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo.

A descoberta do arsenal faz parte de uma ação dentro da Operação Red Dot, desenvolvida por policiais da 3ª Delegacia sobre violação de dispositivos eletrônicos e redes de dados da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber). As apurações têm como alvo um esquema de associação criminosa para a prática de estelionato.

Há 11 dias, as investigações levaram à prisão de uma das integrantes do esquema no golpe. No imóvel, localizado no mesmo bairro da apreensão do arsenal, a equipe recolheu documentos que apontavam o aluguel de um espaço para armazenar as armas dentro da empresa. Foram apreendidos com a suspeita um fuzil, uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre ponto 40 e um colete balístico, estocados em um depósito na garagem do prédio.

A equipe do Deic foi até o espaço alugado na data de hoje e encontrou diversas malas. Dentro delas estavam escondidas 12 armas de fogo: dois fuzis 556, duas carabinas ponto 40 e calibre 12, três pistolas 9 milímetros, uma pistola ponto 50 e mais quatro revólveres.

Também foram apreendidos diversos carregadores e grande quantidade de munições. O material pertenceria ao companheiro da mulher presa na investigação anteriormente. Ele tem passagens na polícia por estelionato e estaria fora do Brasil.