Deic descobre esquema de transporte de drogas em caminhão-tanque

Um caminhoneiro foi preso por envolvimento em um esquema de tráfico de drogas. Responsável por transportar 150 tijolos de cocaína “protegidos” em meio a 40 litros de combustível, o homem trafegava pela avenida Paris, em Paulínia, região de Campinas, no interior de São Paulo, quando foi interceptado pelos policiais civis da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic).

A descoberta da logística do crime partiu de uma equipe da 6ª Delegacia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro (Disscpat), que recebeu, na segunda-feira (9), informações sobre o veículo e a rota que seria tomada para transportar um carregamento de cocaína, escondido no tanque do caminhão.

O criminoso planejava realizar o transbordo da carga para outro veículo e então deveria partir em direção à capital paulista, onde a droga seria entregue a outros integrantes da quadrilha.

Diante das informações, os agentes se deslocaram ao endereço apontado pelas investigações e identificaram o veículo. No decorrer da abordagem, o homem foi detido. Posteriormente, a equipe percebeu que o tanque possuía marcas de solda, o que levantou suspeitas.

Após todos os procedimentos para garantir a segurança dos policiais, o combustível do tanque foi escoado para que os agentes acessassem o compartimento e então o esconderijo foi aberto. Dentro do tanque havia um cofre metálico, lacrado e soldado na própria estrutura, que escondia a droga, onde havia 146 quilos de cocaína.

O motorista foi encaminhado à delegacia onde as investigações prosseguem para identificar os outros envolvidos no esquema. O caso foi registrado como tráfico de drogas, localização e apreensão de objeto e veículo, na 6ª Disscpat.