Deic de Taubaté encontra drogas enterradas em matagal

Os policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apreenderam um adolescente, de 15 anos, e localizaram mais de 1,7 mil porções de drogas que estavam enterradas em um matagal em Taubaté, região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O flagrante aconteceu na quinta-feira (21).

O setor de inteligência do Deic identificou que o local era usado pelo tráfico para depositar e esconder os entorpecentes que os suspeitos vendiam na região. A equipe realizava uma operação em combate ao tráfico de drogas e, durante buscas, encontrou o adolescente com 16 pinos de cocaína.

Três barris enterrados com droga foram encontrados com o auxílio de cães farejadores do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). Dentro dos tonéis, os policiais apreenderam 812 pinos de cocaína, 531 porções de maconha, 369 pedras de crack e um caderno com anotações do comércio das drogas.

A ocorrência foi encaminhada ao Deic de Taubaté, onde foi registrada como tráfico de drogas. O adolescente foi apreendido e a Polícia Civil prossegue com as investigações para descobrir a origem do entorpecente e localizar os outros envolvidos.