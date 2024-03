Deic de Taubaté apreende drogas escondidas em fundo falso de espelho

Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté, apreenderam mais de 2 mil porções de entorpecentes nesta terça-feira (5). As drogas estavam guardadas em uma casa apontada como centro de armazenamento de drogas, usadas para abastecer a região. Parte dos entorpecentes estavam escondidos no fundo falso de um espelho. Um homem foi preso na ação.

Os agentes receberam informações sobre a instalação de um centro de armazenamento de drogas no bairro Chácara Silvestre, em Taubaté. O local seria responsável pelo abastecimento dos pontos de venda de drogas.

Com o trabalho de investigação, os agentes puderam localizar o imóvel e prender um suspeito, de 26 anos, em flagrante. O homem seria responsável por vigiar o local, com ele foi encontrado uma arma e algumas drogas.

Na casa havia apenas um sofá e geladeira. No local foram apreendidos 1.330 porções de cocaína, 510 porções de maconha, 46 pinos de cocaína, 135 pedras de crack, três celulares, três munições calibre .38 e anotações do tráfico.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Taubaté como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.