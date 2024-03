Deic de SP recupera cerca de 900 joias roubadas

Os policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) identificaram lojas de receptação e prenderam quatro comerciantes; outros cinco são investigados. Os suspeitos atuavam em São Paulo e Minas Gerais, vendendo joias roubadas. As prisões ocorreram na terça-feira (26), em bairros do centro de São Paulo e de Minas Gerais, onde mais de 890 itens foram recuperados.

Após denúncias sobre o local da suposta venda de mercadorias ilícitas, o setor de inteligência do Deic identificou que os suspeitos recebiam os itens roubados e os colocavam à venda nesses estabelecimentos. Posteriormente, a Justiça expediu 13 mandados de busca e apreensão, e os policiais da 4ª Delegacia de Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Condomínio) realizaram as buscas nos endereços.

Nas lojas, as equipes encontraram os quatro comerciantes responsáveis pela venda dos produtos roubados e realizaram a detenção; outros cinco comerciantes também são investigados. No total, mais de 890 joias foram apreendidas. Os itens ficaram à disposição das vítimas para o reconhecimento.

Os detidos foram encaminhados ao Deic, onde a ocorrência foi registrada como cumprimento de mandado de busca e apreensão de objetos. As investigações prosseguem para identificar o envolvimento de outros suspeitos.