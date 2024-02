DEIC de Santos prende grupo responsável por “disk droga” na Baixada Santista

Policiais civis desencadearam nesta quarta-feira (28) a operação Domo de Ferro I, desenvolvida no âmbito da Operação Verão com o objetivo de interceptar o abastecimento de drogas na Baixada Santista. Os trabalhos de campo resultaram na prisão de sete homens, com idades entre 19 e 51 anos, responsáveis pelo tráfico de drogas na região com a modalidade “disk droga”.

A operação contou com apoio das equipes da Divisão Especializada de Investigações Criminais do Deinter 6, Departamento de Inteligência Policial (DIPOL), 1°DIG DEIC do Deinter 6, 2° Delegacia de Entorpecentes da região, 3° Delegacia de Homicídios e GOE.

A polícia chegou até o grupo criminosos após a prisão em flagrante de duas mulheres por tráfico de drogas dias antes. Por meio delas, os investigadores conseguiram identificar um esquema de “disk drogas” que agia no bairro Gonzaga, em Santos. O trabalho de investigação levou a polícia a comprir nove mandados de busca e apreensão em Santos e São Vicente.

Durante a operação foram apreendidas mais de 4 mil porções de drogas, como maconha, haxixe, skunk e LSD. Além das drogas, foi apreendida uma pistola 9mm e diversos celulares.

Os envolvidos foram presos e conduzidos à DIG do Deinter 6 e à 2° Delegacia de Entorpecentes, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.