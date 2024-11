Deic cumpre mandados contra quadrilha de estelionatários em São Paulo

Em apoio à Polícia Civil de Goiás, o Departamento de Investigações Criminais (Deic) cumpre, nesta quinta-feira (21), mandados de busca e de prisão na capital paulista e na Grande São Paulo contra uma quadrilha de estelionatários suspeita de aplicar golpes cinco estados. O esquema consistia em hackear sistemas bancários para desviar dinheiro das contas das vítimas.

As investigações levaram as equipes a descobrir o esquema criminoso e desvendar o funcionamento do golpe. Os suspeitos ligavam ou invadiam o celular das vítimas e obtinham acesso aos aplicativos bancários, permitindo a realização de empréstimos e transferências. Até o momento, ao menos 30 vítimas foram identificadas.

Ao todos, policiais cumprem 37 mandados de prisão e 38 de busca, sendo 28 mandados em São Paulo e os outros no Pará, Piauí, Ceará e em Pernambuco. As buscas seguem para capturar os integrantes da quadrilha.