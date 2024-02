Deic Campinas prende suspeito de feminicídio ocorrido no Paraná

Policiais Civis do GOE da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Campinas prenderam, na manhã desta terça-feira (6), um procurado da Justiça do Paraná por suspeita de feminicídio, ocorrido na cidade de Foz do Iguaçu. A detenção ocorreu no bairro Chácara Stevenson, em Nova Odessa.

Os agentes foram até o endereço do mandado, localizado no Jardim Mirassol, em Campinas, porém não localizaram o procurado. No local, os policiais foram informados por familiares de um segundo endereço onde o homem poderia ser encontrado, em Nova Odessa, e foram até lá.

Após diligências, os policiais encontraram o homem no local informado. Ele é suspeito de feminicídio qualificado na cidade de Foz do Iguaçú, no Paraná.

O homem foi conduzido ao plantão da Delegacia de Polícia de Nova Odessa para as providências de polícia judiciária e, posteriormente, encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré