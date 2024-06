Deic apreende quase 100 kg de maconha em ‘casa bomba’ no Vale do Paraíba

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Investigação Criminal (Deic), encontrou uma “casa bomba” usada por traficantes para esconder quase 100 quilos de maconha na segunda-feira (17). As drogas estavam guardadas em um cômodo do imóvel, localizado no bairro Jardim Paraíso do Sol, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Os policiais da 2ª Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (Dise) descobriram por meio de informações do setor de inteligência que uma casa era usada por criminosos para esconder drogas. Os policiais foram ao endereço indicado e encontraram 126 tijolos de maconha, além de balanças.

O caso foi registrado como localização/apreensão de drogas na 2ª Dise. A delegacia agora apura a procedência do entorpecente e tenta identificar os suspeitos envolvidos no crime.