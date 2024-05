Deic apreende 2 lanchas em operação conjunta com a Polícia Civil da Bahia

Nesta terça-feira (28) foi realizada a 3° fase da operação Meridionalis, que visa combater esquemas de desvio de dinheiro com fraudes pela internet. Duas lanchas foram apreendidas no município de Maraú, no estado da Bahia.

Os policiais da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) contaram com o apoio da Polícia Civil da Bahia para realizar as buscas contra a quadrilha. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão.

Durante a investigação surgiram suspeitas de que os barcos teriam sido comprados com os lucros do grupo criminoso.

A 2° fase da operação, realizada no dia 21 de maio deste ano, foi responsável por apreender sete veículos, aparelhos eletrônicos e um revólver.

O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos, como cumprimento de mandado de busca e apreensão e localização/apreensão de objeto.