Degustação de vinhos amplia sentidos para pessoas com deficiência visual

Nesta terça-feira, 16 de dezembro, o JK Iguatemi foi palco de uma experiência sensorial inédita, quando um grupo pra lá especial de pessoas com deficiência visual, atendidas pela ONG Adote um Cidadão, foi convidado pelo renomado sommelier Gerson Bonilha para participar de uma aula magna sobre degustação de vinhos, no evento Na Trilha do Vinho.

Com uma proposta inovadora, a experiência proporcionou aos participantes uma imersão sensorial onde o foco foi ampliar a percepção de aromas, sabores e texturas, desafiando os limites da visão, explorando o universo dos vinhos de uma forma única permitindo aos aprendizes experimentar o vinho através dos sentidos do olfato e do paladar..

“Este evento representa uma nova forma de enxergar o mundo do vinho. Para todos nós, a verdadeira essência da degustação está nos sentidos que vão além da visão, e foi incrível poder mostrar isso aos participantes. Ver a emoção deles ao descobrir novas formas de vivenciar a degustação é o que torna tudo ainda mais especial”, declarou Gerson Bonilha, emocionado com a experiência.

O evento, que integrou uma série de ações socioeducativas inclusivas, foi um marco na história de 25 anos para a Adote um Cidadão, promovendo a inclusão e a superação através de novas experiências sensoriais. “Nunca imaginei que seria possível sentir o vinho de uma forma tão profunda e única. O olfato e o paladar nos permitiram acessar sensações que antes eu não imaginava”, compartilhou um dos participantes da ONG, visivelmente tocado pela experiência.

A Aula Magna sobre Degustação de Vinhos no evento Na Trilha do Vinho não só promoveu aprendizado, mas também fortaleceu o poder da inclusão através da responsabilidade social. Ao envolver a ONG Adote um Cidadão, que já realiza um trabalho essencial no apoio a pessoas com deficiência, o evento reafirmou que a superação de barreiras pode abrir portas para novas vivências e perspectivas.

“Para todos os participantes, foi um dia de descobertas, mas também de reafirmação de que, quando o entusiasmo e a dedicação se encontram, experiências sensoriais e emocionais únicas são possíveis. O evento ficará marcado como um exemplo de como a inclusão e a acessibilidade transformam o modo como percebemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. E são esses momentos que vivenciei em minha história nos 25 anos de empreendedor social inúmeras vezes junto ao Adote…sorrisos sendo compartilhados constantemente através de nossas atitudes de amor ao próximo” finalizada Antonio Carlos Veiga, capitaneador da ONG.

Na Trilha do Vinho

O Na Trilha do Vinho é um evento imperdível para amantes do vinho e profissionais da área, que visa levar os participantes a uma jornada de descoberta dos aromas, sabores e histórias do universo vinícola. Com foco na inclusão e na acessibilidade, o evento propõe novas formas de vivenciar o vinho, ampliando a percepção sensorial e promovendo uma experiência única.

Serviço:

Degustação de mais de 40 marcas de vinhos nacionais e importados

Harmonização com queijos, azeites, chocolates e muito mais.

Local: Shopping JK Iguatemi – SP

Data: 16 e 17 de dezembro