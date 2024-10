Definidos os finalistas da Taça das Favelas Brasil 2024

Neste domingo (20), quatro seleções carimbaram o passaporte para a grande final da Taça das Favelas Brasil 2024, marcada para dezembro. No masculino, São Paulo e Espírito Santo disputam o troféu Jair da Matta, pelo feminino, Minas Gerais e Rio de Janeiro concorrem ao Marina Soares. Ambos os troféus são uma homenagem a figuras importantes na trajetória da CUFA e InFavela, instituições organizadoras do campeonato.

São Paulo chega a grande final depois de vencer a seleção de Minas Gerais por 2×1, um gol em cada tempo. O Espírito Santo empatou em 1×1 no tempo regular, decidido nas penalidades, 4×2 sobre Paraná, seleção campeã de 2023, em cima dos próprios capixabas. Aliás, será um duelo de finalistas, pois a seleção São Paulo também já esteve no pódio em 2022, como a grande campeã masculina. Resta saber se virá um bicampeonato ou um título inédito.

Do lado feminino, Minas Gerais vai à final confiante, após eliminar a seleção do Paraná com um placar elástico, 4×0. O Rio de Janeiro vai tentar o tricampeonato. As cariocas fizeram uma partida dura contra Goiás, empate em 0x0 no tempo regular, conquistando a vaga nos pênaltis, 4×3.

“A cada ano as seleções vêm mais preparadas, o que aumenta o nível da competição. Desde o dia 11, assistimos a grandes jogos, sem conseguir apontar um favorito. Então, parabéns aos finalistas que vão realizar o sonho de disputar o título em dezembro, ao vivo, na TV Globo. Que venha a final do maior campeonato de favelas do mundo”, disse Geovana Borges, vice-presidente institucional da CUFA.

A Taça das Favelas Brasil 2024 é realizada pela CUFA (Central Única das Favelas) e produzida pela InFavela; conta com patrocínio Master De Vale, Mercado Livre e Friboi; Ouro de Vai Voando e Favela seguros; Prata de Arcelormittal e Real Cestas; Apoio de Sheraton, Grupo R1, FSB Holding e Dfm Advocacia; Promoção de Tv Globo, Eletromidia, Trace, Comunidade Door, Notícia Preta e Jornal Empoderado; E Parceria Institucional da Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Esportes e Lazer da Cidade De São Paulo (Seme), Museu Do Futebol e Secretaria Estadual De Cultura, Economia E Indústria Criativa.

Grande final Taça das Favelas Brasil 2024

Feminino

Minas Gerais x Rio de Janeiro

Masculino

São Paulo x Espírito Santo