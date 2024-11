Déficit nas contas externas do Brasil atinge US$ 5,88 bilhões em outubro

As contas externas do Brasil registraram um déficit de US$ 5,88 bilhões em outubro de 2024, conforme dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (25). Este resultado contrasta com o superávit de US$ 451 milhões observado no mesmo mês do ano anterior.

Analisando o comércio exterior, houve uma redução significativa de US$ 5,1 bilhões no superávit da balança comercial, que ainda assim apresentou um saldo positivo de US$ 3,44 bilhões. Em relação à renda primária, que engloba pagamentos de juros, lucros e dividendos, o déficit aumentou em US$ 1,1 bilhão, atingindo um total negativo de US$ 5,757 bilhões.

No que tange às contas de serviços e à renda secundária – a qual inclui doações e remessas sem contrapartida de bens ou serviços –, foi registrado um déficit de US$ 3,9 bilhões e um superávit de US$ 330 milhões, respectivamente. Estes valores mantêm-se próximos aos resultados apresentados em outubro do ano passado.

O déficit acumulado em transações correntes nos últimos 12 meses até outubro de 2024 alcançou US$ 49,2 bilhões, o equivalente a 2,23% do Produto Interno Bruto (PIB). Este valor representa um aumento em relação aos US$ 42,8 bilhões (1,94% do PIB) registrados no mês anterior e aos US$ 26,3 bilhões (1,24% do PIB) em outubro de 2023.

A balança comercial de bens continuou positiva em outubro de 2024 com um superávit de US$ 3,4 bilhões; entretanto, comparado ao mesmo período do ano anterior, quando o superávit foi de US$ 8,6 bilhões, houve uma diminuição expressiva. As exportações totalizaram US$ 29,6 bilhões, apresentando uma ligeira queda de 0,6%, enquanto as importações somaram US$ 26,2 bilhões, marcando um aumento substancial de 23,5%. O déficit na conta de serviços permaneceu próximo ao registrado em outubro anterior.

Os investimentos diretos no país (IDP) somaram US$ 5,7 bilhões em ingressos líquidos durante outubro deste ano, significativamente acima dos US$ 3,1 bilhões verificados em outubro de 2023. O BC destacou que esse montante inclui ingressos líquidos de US$ 6,8 bilhões em participação no capital e saídas líquidas de US$ 1 bilhão em operações intercompanhia. O IDP acumulado em 12 meses atingiu US$ 66 bilhões (3% do PIB), comparado aos US$ 63,4 bilhões (2,87% do PIB) no mês anterior e aos US$ 63,8 bilhões (3,01% do PIB) no ano anterior.

Em termos das reservas internacionais brasileiras, houve uma redução de US$ 5,9 bilhões entre outubro de 2023 e outubro de 2024, resultando num total de US$ 366,1 bilhões. Essa diminuição é atribuída a variações por preço e paridades que reduziram o estoque em US$ 4,3 bilhões e US$ 1,8 bilhão respectivamente. Contudo, a receita oriunda dos juros ajudou a elevar o estoque em US$ 767 milhões.

Por fim, o Banco Central revisou o déficit em transações correntes para o período entre janeiro e setembro de 2024 para cima: agora são US$ 37,7 bilhões frente aos anteriormente reportados US$ 37,3 bilhões. Esta correção decorre da atualização dos dados da balança comercial fornecidos pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Além disso, os ingressos líquidos do IDP foram ajustados para baixo para US$ 55,6 bilhões ante os previamente calculados US$ 56,4 bilhões. Houve também revisão nos créditos comerciais ativos para US$ 2,1 bilhões devido à inclusão de dados relativos a operações liquidadas externamente.