Defesa do diálogo e plano de trabalho norteiam reunião com Enel em São Bernardo

“Nosso objetivo é termos uma prestação de serviço de qualidade à população de São Bernardo e, para isso, nossa gestão sempre estará aberta ao diálogo”. Assim, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, iniciou a reunião desta quarta-feira (12/3) com representantes da Enel, concessionária de fornecimento de energia elétrica, que presta serviço ao município, acompanhado por colaboradores da Secretaria de Serviços Urbanos.

O encontro debateu ações concretas, principalmente a apresentação de plano de trabalho para dar celeridade aos serviços executados pela Enel na cidade, em especial aos pedidos de podas de árvore, que, em sua maioria, depende de funcionários da concessionária para desligar a rede elétrica para que seja feito o serviço ou remoção dos galhos.

“Nosso encontro tem um único intuito, que é o de aproximar a Administração da Enel e encontrar soluções conjuntas para as dificuldades nos serviços prestados à população. Precisamos urgentemente que a concessionária nos apresente um plano de trabalho para solucionar as podas das árvores e nos colocamos à disposição, até com a ajuda de equipes para que isso aconteça. Nosso trabalho é de prevenção e manutenção”, sustentou o prefeito Marcelo Lima.

Um dos pontos destacados no encontro é sincronizar as ações da Enel junto ao município para manutenção do parque arbóreo de São Bernardo, bem como na elaboração de um cronograma de podas nas mais diversas regiões. “Nos colocamos à disposição da Enel para enviar nossos funcionários para fazer a poda das árvores no mesmo momento em que a concessionária desligar a rede de energia de determinada rua. Sabemos que eles sofrem muitas vezes com a falta de equipe e, por isso, antes de apenas jogar o problema para o outro lado, fizemos uma proposta concreta de ajuda mútua”, acrescentou secretário municipal de Serviços Urbanos, Fernando Longo.

O chefe do Executivo municipal reforçou ao longo de toda agenda que a atual gestão quer colaborar com a Enel, desde que a concessionária cumpra com os compromissos que precisam executar na cidade e que serão cobrados por essa ação. “Quero solucionar os problemas da cidade e de quem mora aqui e, para isso, temos de trabalhar em conjunto, firmando compromisso dos dois lados por um serviço de excelência, porque concessionária e Prefeitura são prestadores de serviço aos munícipes e precisamos construir um futuro melhor.”

Executiva de relacionamento da Enel, Suzana Carolina Da Silva garantiu que, até a próxima sexta-feira (14/3), a empresa entregará à Administração municipal um plano de trabalho que visa assegurar a execução dos serviços urgentes na cidade. “Queremos aumentar a parceria entre as partes, e que essa parceria seja efetiva. Encontros como esse reforçam o compromisso da Enel em garantir um serviço de qualidade ao município. Nos comprometemos em trazer soluções até o final da semana.”