Defesa divulga diretriz para uso das Forças Armadas no combate a incêndios florestais

Uma diretriz que regula o emprego temporário das Forças Armadas em atividades de apoio às ações de combate aos incêndios e à estiagem na Amazônia Legal foi divulgada nesta sexta-feira, 20 de setembro, com a publicação no Diário Oficial da União da Portaria nº 4.454. O documento é assinado pelo ministro da Defesa, José Múcio.

Entre as determinações está a ativação do Comando Operacional Conjunto Tucumã para atuar no combate aos incêndios. O texto traz orientações para que o comandante da Marinha, o almirante Marcos Sampaio Olsen; o comandante do Exército, o general Tomás Ribeiro Paiva; o secretário-geral do Ministério da Defesa, Luiz Henrique Pochyly da Costa; entre outros, garantam os esforços necessários para uma série de ações das Forças Armadas na mobilização para ajudar o país a combater os incêndios florestais.

Entre as determinações está o apoio às operações com o fornecimento de imagens de sensoriamento remoto, uso do painel do fogo com pessoal especializado e treinamento, além de dados de interesse e equipamentos de comunicações, por intermédio do Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM).

Em outra frente, as ações devem apoiar a coordenação do emprego e a atuação dos profissionais de assistência social das Forças Armadas em situação de emergência, estado de calamidade pública, desastre e ação humanitária, no âmbito do Ministério da Defesa, por intermédio do Departamento de Saúde e Assistência Social (DESAS).