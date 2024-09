Defesa Civil prevê fim de semana com elevação de temperatura e chuvas isoladas no estado

A frente fria que atingiu São Paulo já se afastou, e a partir desta sexta-feira (20) as temperaturas começam a subir novamente. É o que indica a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo (CGE). Na capital paulista, a máxima deve alcançar 31°C, enquanto em Ribeirão Preto, o calor será mais intenso, com a máxima chegando a 37°C.

Embora a umidade relativa do ar fique em níveis mais baixos, a presença de água na atmosfera deixará os índices mais amenos em relação aos registrados nas últimas semanas.

No sábado (21) e domingo (22), haverá pancadas de chuvas isoladas nos municípios da faixa leste, Vale do Ribeira e litoral. Essa situação é causada por um sistema meteorológico na costa do território paulista. Nas regiões norte, oeste e centro, a chuva será fraca e não atingirá todas as cidades.

Este cenário aumenta o risco para queimadas, principalmente nas regiões onde o tempo seco predomina. No centro-oeste e centro-norte, as temperaturas máximas variam entre 33°C em Franca, 36°C em Bauru e Presidente Prudente, 37°C em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto e 38°C em Araçatuba. A umidade relativa do ar mínima nesses locais varia entre 39% em Franca e 24% em Bauru.

Mobilização no combate às queimadas

Nesta sexta-feira (20), o estado de São Paulo possui dois municípios com incêndios ativos. Na sexta-feira passada eram 17 cidades com focos ativos. A intensa operação de combate com uso de 20 aeronaves aliada à chegada da frente fria contribuiu para a redução e controle das queimadas no estado.

As equipes seguem totalmente mobilizadas e os equipamentos posicionados estrategicamente em caso de necessidade de acionamento. Vistorias de monitoramento acontecem nas áreas que possuem maior risco para incêndio e as medidas de prevenção, como construção de aceiros, seguem em andamento.

População deve continuar colaborando

A redução dos incêndios não deve servir para diminuir os cuidados com as queimadas. O aumento das temperaturas nos próximos dias deve colocar a população em atenção redobrada. Jamais queimar lixo, soltar balões, jogar bituca de cigarro na margem da rodovia ou limpar terreno com fogo são algumas recomendações da Defesa Civil.

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.