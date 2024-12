Defesa Civil orienta população para cuidados durante o feriado do Ano Novo

A virada de ano de 2024 para 2025 será marcada por características típicas do verão em todo o estado de São Paulo. Entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, o sol predominará durante boa parte do dia, garantindo altas temperaturas e sensação de abafamento. Contudo, o calor intenso combinado com a umidade do oceano e da Amazônia favorecerá a formação de pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e até granizo para o território paulista.

Apesar de os modelos meteorológicos não indicarem acumulados elevados, as chuvas dos últimos dias deixaram o solo encharcado e isso aumenta o risco de deslizamentos de terra e alagamentos em áreas vulneráveis.

A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção, especialmente em áreas de risco, como morros e encostas.

Fique atento aos seguintes sinais de alerta para deslizamentos, como arvores ou postes inclinados, rachaduras no solo, paredes ou calçadas e poças de água barrenta em locais incomuns. Evite áreas alagadas, essas regiões podem esconder buracos, objetos cortantes, animais peçonhentos ou enxurradas perigosas.

Se for pegar a estrada, programe sua viagem, faça revisão no veículo e fique atento à previsão do tempo.

Em praias, atenção redobrada. Raios podem atingir áreas abertas antes mesmo de a chuva começar. Ao identificar nuvens escuras, busque abrigo em locais seguros.

Condição do tempo para o Réveillon na Paulista

Segundo os meteorologistas da Defesa Civil não há previsão de chuva para a capital paulista no período da noite desta terça-feira, 31, com isso, quem for aproveitar o Réveillon na Paulista terá tempo firme. Na capital, há condição para pancadas de chuva no período da tarde.

Confira como ficam as temperaturas no estado

As temperaturas máximas podem variar entre 34°C na região de Presidente Prudente e 27°C na região de Franca. Confira a seguir:

Região de Presidente Prudente: 34°C;

Região de Bauru e Araçatuba: 32°C;

Região de Registro, São José do Rio Preto e Marília: 31°C;

Região de Campinas e Barretos: 30°C;

Região de São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto e Araraquara: 29°C;

São Paulo, Guarulhos, Osasco, Baixada Santista e Itapeva: 28°C e

Regiões de Santo André e Franca: 27°C.

Confira a previsão do tempo para todo o ABC!