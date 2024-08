Defesa Civil lança campanha de prevenção de incêndios em cidades com maior risco de queimadas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo realiza ação conjunta com agentes das Defesas Civis Estadual e Municipal, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Corpo de Bombeiros e Guardas Civis nesta sexta-feira (30) e sábado (31), em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Presidente Prudente – regiões que apresentam os maiores riscos para queimadas.

O lançamento da Campanha Intensiva de Conscientização sobre a Prevenção de Incêndios teve início nesta sexta-feira (30), com atividades de panfletagem e orientações para a população, motoristas e pedestres, no cruzamento da Avenida Presidente Vargas com Avenida Prof. João Fiúsa, em Ribeirão Preto.

Já o Dia D de Mobilização ocorrerá simultaneamente no sábado (31), a partir das 8h, nas cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, com panfletagem e orientações para a população das áreas rurais e urbanas. Além das abordagens diretas, serão instaladas faixas com mensagens de prevenção em locais de grande circulação.