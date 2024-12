Defesa Civil inicia orientação para segurança de moradores nos morros de Santos

Renan Muniz reside no Morro do Marapé há três anos e, até então, nunca havia precisado deixar sua residência devido às intensas chuvas características do verão. Entretanto, na manhã desta segunda-feira (2), ele foi abordado por uma equipe da Defesa Civil de Santos, que está realizando um trabalho de conscientização sobre os riscos de deslizamentos na região.

Essa iniciativa faz parte do Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC), que teve início no domingo (1) e continuará até o dia 30 de abril. O objetivo é inspecionar 3.849 moradias em 17 morros da cidade para assegurar a segurança dos moradores. Renan Muniz expressou confiança ao afirmar que a área onde mora é tranquila em relação a deslizamentos.

Josita Maria Silva, de 80 anos, também recebeu orientações ao chegar em casa com seu filho Flavio Antonio Silva, de 59 anos. Ela elogiou a atuação da Defesa Civil, classificando-a como excelente.

Uma novidade desta edição do PPDC é a atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), que envolve o mapeamento de novas áreas com alto e muito alto risco de deslizamento. Daniel Onias, coordenador da Defesa Civil de Santos, destacou que embora o PMRR seja revisado anualmente, não era atualizado com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) desde 2012. Ele explicou que esta atualização aprimorada dos dados reflete mudanças nas condições dos locais monitorados. Desde 2020, não houve registros de mortes por deslizamentos nos morros santistas.

No total, 13.034 moradias estão sob alertas, categorizadas em três níveis: 135 classificadas como R4 (risco muito alto), 4.676 como R3 (alto risco) e 8.223 em estado de monitoramento (SM). Esta última categoria passou por uma reclassificação após a colaboração com o IPT.

Para reforçar as operações, além dos 40 agentes permanentes, a Defesa Civil de Santos integrou mais 136 servidores para cobrir plantões emergenciais. Na sexta-feira anterior (29), esses servidores participaram de um curso de capacitação no auditório do Corpo de Bombeiros.

A Defesa Civil prevê chuvas intensas para os meses de dezembro e fevereiro. De acordo com os meteorologistas, enquanto janeiro costuma ser o mês mais chuvoso em condições normais, este ano espera-se que dezembro e fevereiro apresentem chuvas significativas, especialmente no final de dezembro.