Defesa Civil inicia operação para retirada de peixes no Rio Piracicaba

A Defesa Civil do Estado de São Paulo iniciou uma operação coordenada pela Polícia Ambiental para apoiar a retirada de peixes no Rio Piracicaba, em resposta a um evento ambiental. Em colaboração com os prefeitos de Piracicaba e São Pedro, e em coordenação da Polícia Ambiental, a ação visa mitigar os impactos ambientais na região com a retirada de cardumes mortos.

As principais frentes de trabalho incluem a utilização de maquinário da prefeitura e barcos da Polícia Ambiental, complementados pelo suporte tecnológico de drones para aumentar a eficiência operacional.

Voluntários locais, incluindo pescadores da região e agentes da Defesa Civil do Estado e dos municípios de Piracicaba, São Pedro, Campinas e Santa Bárbara D’Oeste estão sendo mobilizados para reforçar as equipes de operação. A logística de transporte dos peixes para caminhões e o manejo adequado visam minimizar a contaminação ambiental.

A Defesa Civil do Governo de SP está fornecendo recursos adicionais, incluindo uma equipe de drones para auxiliar na coordenação das operações.

O Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo realizou diversos sobrevoos para mapear e georeferenciar os pontos de maior concentração de cardumes mortos.

A operação ainda conta com o apoio da CETESB e da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrurura e Logística.