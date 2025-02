Defesa Civil emite alerta severo para zona leste de SP devido a chuvas intensas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de severidade para a maior parte da capital paulista devido a intensas chuvas que começaram a afetar a região na noite desta quinta-feira (6).

Inicialmente, o alerta foi direcionado à zona leste, mas rapidamente se estendeu para as áreas norte, oeste e central. A zona sul, no entanto, permaneceu isenta deste aviso.

De acordo com informações da Defesa Civil, há um risco significativo de alagamentos e enxurradas. O órgão recomenda que a população busque abrigo em locais seguros.

Orientações em caso de alertas severos ou extremos

Este é o quarto alerta severo emitido para a capital paulista neste mês. Os alertas anteriores ocorreram nos dias 24 de janeiro, 31 de janeiro e 2 de fevereiro. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura informou que uma área isolada de chuvas intensas está se formando devido ao calor e à influência da brisa marítima, afetando principalmente bairros como Itaquera, Aricanduva, Vila Formosa, Penha e Mooca.

No setor norte da cidade, as chuvas são acompanhadas de fortes ventos e há possibilidade de granizo nas subprefeituras de Vila Maria/Guilherme, Santana/Tucuruvi e Jaçanã/Tremembé. O CGE destaca que essas condições meteorológicas podem resultar em alagamentos repentinos e rajadas de vento.

Quando um alerta severo é emitido, a população deve estar atenta aos sinais sonoros enviados por meio dos celulares, que soam como um “beep” similar ao SMS e não serão silenciados. Além disso, a tela do dispositivo ficará congelada até que o usuário decida fechar a mensagem.

Na noite desta quinta-feira, o clima começou com céu nublado e temperaturas elevadas, além de chuvas leves e esparsas. Dados do CGE indicam que até o início da tarde foram registrados 102,1 mm de chuva em fevereiro, representando 46,9% do total esperado para o mês.

A situação elétrica na Grande São Paulo também foi impactada; às 18h55, aproximadamente 73.940 pessoas estavam sem energia elétrica, segundo informações da Enel. Em São Caetano do Sul, cerca de 25% das residências enfrentaram interrupções no fornecimento. Às 19h30, após a normalização do serviço na região do ABC, esse número totalizou 50 mil residências sem energia na área da concessão e 42,4 mil na capital.

A abrangência das chuvas resultou em um aumento no número de residências afetadas pela falta de eletricidade. Por volta das 20h, o total subiu para 142,1 mil casas sem luz, sendo 117,5 mil apenas na capital paulista.

Devido ao mau tempo, o clássico entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista teve seu horário adiado das 20h para as 20h30 devido ao estado alagado do gramado do Allianz Parque.

Às 20h05 foram registrados 14 pontos críticos de alagamento na cidade; destes, 11 estavam intransitáveis. As áreas afetadas incluíam locais como Avenida Antonio Munhoz Bonilha (Casa Verde), Rua Bartholomeu do Canto (Freguesia do Ó), Marginal Tietê (próximo à ponte das Bandeiras), entre outros pontos na Lapa e Itaquera.

A Defesa Civil prevê que durante a noite ainda haverá possibilidade de chuvas moderadas a fortes acompanhadas por raios e ventos em algumas áreas da faixa leste paulista. Em regiões como Grande São Paulo e Baixada Santista existe até risco de granizo.

Embora as pancadas sejam intensas, elas tendem a ter curta duração – uma característica típica das chuvas veranistas. Enquanto isso, o oeste paulista também enfrenta chuvas pontuais sem previsão de temporais. O órgão conclui afirmando que durante a madrugada da sexta-feira (7), as condições climáticas devem se estabilizar em todo o território paulista.

Ações recomendadas durante alertas severos

Quando um alerta severo ou extremo é recebido pela população, a mensagem emitida geralmente esclarece o tipo de risco presente e as medidas necessárias que devem ser tomadas pelos cidadãos. Em situações relacionadas à chuva intensa, recomenda-se evitar áreas propensas a alagamentos. Se houver risco iminente de deslizamento de terra, é aconselhado que os moradores deixem suas residências em direção a locais seguros.

A ferramenta utilizada pela Defesa Civil também deve fornecer informações sobre locais seguros para evacuação.