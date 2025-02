Defesa Civil emite alerta severo de tempestade para zonas sul, oeste e central de SP

Na tarde desta quinta-feira (13), a Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou um alerta severo de tempestade para as regiões sul, oeste e central da capital paulista, às 15h22. Apesar das previsões alarmantes, a intensidade da chuva não alcançou níveis suficientes para provocar alagamentos significativos.

Em decorrência disso, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo revogou o estado de atenção que havia sido instaurado às 13h30, às 16h25 em toda a cidade.

Conforme informações do CGE, as áreas de instabilidade climática que se formaram devido ao calor e à entrada da brisa marítima apresentaram atividade moderada a forte, mas de forma isolada e lenta. As imagens captadas pelo radar meteorológico indicam chuvas fracas e chuviscos nas zonas leste, norte, oeste, centro e em algumas partes da zona sul, sem registros de transbordamentos nos rios e córregos da metrópole.

O órgão municipal alertou que as próximas horas poderão ser marcadas por instabilidades climáticas, com possibilidade de chuvas isoladas que podem variar em intensidade e provocar quedas de granizo e alagamentos. O clima deve permanecer instável até o início da noite; no entanto, não há previsões de precipitações durante a noite e madrugada.

A Defesa Civil estadual também anunciou alertas severos para outras cidades, incluindo Juquiá no Vale do Ribeira às 14h19, Mauá às 14h26 e Campinas às 14h56. Em Mauá, foram reportados episódios de queda de granizo. Além disso, cidades como São José dos Campos e Osasco receberam avisos semelhantes por volta das 15h17 e 15h24, respectivamente.

O CGE enfatizou que os próximos dias devem seguir com condições típicas do verão, com predomínio de sol e calor, intercalados por pancadas isoladas de chuva no final das tardes. A cidade continuará sob vigilância quanto às altas temperaturas.

Às 15h30, a empresa Enel reportou que cerca de 92,2 mil imóveis estavam sem energia elétrica em sua área de concessão, que abrange 24 municípios. Desses, aproximadamente 42,5 mil eram na capital paulista.

Ribeirão Pires foi identificada como a cidade mais impactada proporcionalmente, com 10,88% dos domicílios sem energia — representando um total de 4.730 casas entre as 43.461 existentes. Outros municípios da região do Grande ABC e áreas a oeste da capital, como Carapicuíba, Osasco, Barueri, Jandira e Itapevi, também enfrentavam problemas semelhantes.

Até as 16h30, o número total de imóveis afetados pelo apagão subiu para 103,4 mil na área concedida pela Enel, sendo que 51,9 mil eram apenas na capital paulista.