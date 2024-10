Defesa Civil emite alerta para chuva forte e ventania em São Paulo a partir de sexta (18)

Devido à chegada de uma frente fria, há condições para temporais com raios em todas as regiões do estado, com destaque para Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Serra da Mantiqueira. Nesse locais, deve cair cerca de 200 mm.

Já na região metropolitana, a precipitação deve ficar em 95 mm. Um pouco menos que o esperado para a Baixada Santista e o Vale do Paraíba.

Em todo o estado, é esperado que rajadas de vento cheguem com a chuva. Elas podem atingir 60km/h. Há ainda risco de granizo.

O temporal que provocou a morte de uma pessoa, deixou ao menos outras duas em estado grave, e causou um blacaute na região metropolitana de São Paulo na noite de sexta-feira (11) teve rajadas de até 108 km/h na região de Interlagos, na zona sul paulistana, mais atingida pela ventania. Em todo o estado, foram ao menos sete mortos.

A falta de energia já chega ao quinto dia, com cerca de 90.830 imóveis ainda sem luz até a manhã desta quarta-feira (16), segundo balanço divulgado pela Enel por volta do meio-dia. Na noite de terça-feira (15), 158 mil unidades estavam nessa situação.

“As equipes atuam, desde os primeiros momentos da tempestade de sexta-feira, no restabelecimento de energia para os clientes que tiveram o serviço afetado e para aqueles que ingressaram com chamados de falta de luz ao longo dos últimos dias”, diz nota da concessionária. As equipes em campo receberam reforços do Rio de Janeiro e do Ceará, além de técnicos de outras distribuidoras.