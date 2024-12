Defesa Civil e Fundo Social de São Paulo intensificam ações de apoio às vítimas de chuvas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo permanece em estado de alerta e mobilização para atender as localidades afetadas pelas intensas chuvas que ocorreram nas últimas semanas. Entre os dias 23 e 29 de dezembro de 2024, a instituição realizou a entrega de um total de 1.389 itens de ajuda humanitária, que foram distribuídos em sete municípios. Os donativos incluíram alimentos, materiais de limpeza, kits de higiene, itens para dormitórios e lonas.

Além disso, o Fundo Social de São Paulo iniciou, na segunda-feira (30), uma nova fase de operações humanitárias com o objetivo de apoiar os municípios na assistência aos moradores das áreas impactadas por alagamentos, inundações e deslizamentos decorrentes das fortes chuvas que têm atingido o estado.

Caminhões foram carregados com uma quantidade significativa de donativos, incluindo 650 caixas de cestas básicas, 130 kits de higiene e limpeza, 65 caixas de roupas tanto para adultos quanto para crianças, além de calçados, 26 caixas contendo itens para cama, mesa e banho, 1.300 cobertores e 26 paletes com água potável. Esses materiais estão sendo enviados para 15 municípios atingidos pelos temporais.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, destacou: “O Fundo Social está mais uma vez pronto para prestar assistência. Mantemos um diálogo contínuo com as primeiras-damas e presidentes dos Fundos Sociais municipais para estruturar o apoio estadual necessário.” Ela também enfatizou a importância da ação emergencial diante das adversidades climáticas e a urgência em garantir que a ajuda chegue rapidamente àqueles que mais necessitam.

A distribuição da ajuda humanitária pela Defesa Civil está sendo realizada em colaboração com os municípios, priorizando as áreas que mais sofreram com os efeitos das chuvas. O órgão reafirma seu compromisso em oferecer suporte às famílias em situação de vulnerabilidade, assegurando condições mínimas dignas durante este período difícil.

Os municípios atendidos pelo Fundo Social fazem parte das 30 cidades identificadas pela Defesa Civil na campanha “SP Sempre Alerta – Operação Chuvas”, que visa monitorar áreas de risco em todo o estado e coordenar ações preventivas e emergenciais com o apoio de diferentes órgãos estaduais. Em uma reunião com a presidente do Fussp, representantes de 17 cidades apresentaram suas principais necessidades, resultando em pedidos formais de apoio ao Fundo Social para o recebimento eficaz dos donativos.

A logística dos caminhões transportando a ajuda humanitária é cuidadosamente organizada conforme a urgência reportada por cada localidade ao Fundo Social. Municípios como Monte Mor e Capivari, na Região de Campinas, estão entre os primeiros a receber auxílio devido aos severos alagamentos que causaram danos significativos nas áreas habitadas. O Fundo Social continua mantendo comunicação ativa com outras cidades do estado afetadas por tempestades recentes para alinhar as necessidades e integrar essas localidades na logística da distribuição dos donativos.

Na Operação Chuvas, as condições climáticas são monitoradas constantemente pela Defesa Civil do Estado. Com o aumento das temperaturas e níveis elevados de umidade relativa do ar, há uma maior probabilidade da ocorrência de chuvas intensas. Em casos de previsão para tempestades, é aconselhado à população buscar abrigo em locais seguros e evitar áreas consideradas arriscadas.

A campanha “SP Sempre Alerta” tem como objetivo garantir respostas rápidas às situações adversas que possam surgir durante a temporada chuvosa, visando minimizar riscos e reduzir o impacto nas comunidades afetadas.